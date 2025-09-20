Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony Entrepôts Anthony Arc-lès-Gray

Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony Entrepôts Anthony Arc-lès-Gray samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony

Entrepôts Anthony 5,7,9 rue de verdun Arc-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le bâtiment, construit en 1729 par Jean-Baptiste Anthony (1690-1760) pour servir, profitant de la navigation commerciale sur la Saône, de comptoir de grains et vins (3.600 m2 de planchers), a marqué de différentes manières la vie d’Arc-lès-Gray germe d’urbanisme de ce secteur de la commune et précurseur des grandes maisons de commerce qui s’établiront plus tard le long de la chaussée d’Arc et du quai Villeneuve (construit en 1822). .

Entrepôts Anthony 5,7,9 rue de verdun Arc-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 52 39 80

English : Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony

German : Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine visite commentée des Entrepôts Anthony Arc-lès-Gray a été mis à jour le 2025-08-23 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY