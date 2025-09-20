Journées du patrimoine: Visite commentée des magasins de conservation des archives (Archives municipales) Brive-la-Gaillarde
15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Visite commentée des magasins de conservation des archives.
A 11h, 14h, 15h et 16h. .
15 Rue Docteur Massenat Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 50
