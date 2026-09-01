Informations pratiques

Étoutteville

Journées du Patrimoine-Visite commentée des Monuments anciens et des leux historiques

Rue du Prieuré Étoutteville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Suivez Mr Saunier, historien passionné de la commune d’Etoutteville et laissez vous guider à travers les monuments anciens et lieux historiques de la commune: visite de l’Eglise et de la Chapelle Saint Cosme et Saint Damien, de la Motte Féodale et visite extérieure du Château du Plein Bosc, de son colombier et de son parc.

RDV Eglise saint Thomas de Cantorbery .

Rue du Prieuré Étoutteville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 94 69

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English : Journées du Patrimoine-Visite commentée des Monuments anciens et des leux historiques

L’événement Journées du Patrimoine-Visite commentée des Monuments anciens et des leux historiques Étoutteville a été mis à jour le 2026-09-09 par Communauté de communes Plateau de Caux