Journées du patrimoine : visite commentée du bourg à Le Bény-Bocage Place de la Mairie Souleuvre en Bocage

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Souleuvre en Bocage

Informations pratiques

Souleuvre en Bocage

Journées du patrimoine : visite commentée du bourg à Le Bény-Bocage

Place de la Mairie Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées du patrimoine, une visite commentée du bourg par Jacques Picard est proposée. RDV place de la Mairie.

A l’occasion des journées du patrimoine, une visite commentée du bourg par Jacques Picard est proposée. RDV place de la Mairie. .

Place de la Mairie Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 31 69 58 58 pi14@souleuvreenbocage.fr

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English : Journées du patrimoine : visite commentée du bourg à Le Bény-Bocage

To mark Heritage Days, Jacques Picard will be leading a guided tour of the village. Meet at the Town Hall square.

L’événement Journées du patrimoine : visite commentée du bourg à Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-09-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie