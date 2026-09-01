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AGENDA · Guéret

Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales Guéret

samedi 19 septembre 2026 · Guéret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
30 avenue Franklin Roosevelt
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales

30 avenue Franklin Roosevelt Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites commentées du dépôt des archives à 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée 45 minutes.
À l’issue de la visite, découvrez également l’exposition photographique Georges Rendu, un voyage dans le temps .   .

30 avenue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50 

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English : Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales

L’événement Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme

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