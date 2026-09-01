Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales Guéret
samedi 19 septembre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales
30 avenue Franklin Roosevelt Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées du dépôt des archives à 14h, 15h, 16h et 17h.
Durée 45 minutes.
À l’issue de la visite, découvrez également l’exposition photographique Georges Rendu, un voyage dans le temps . .
30 avenue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50
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English : Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales
L’événement Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme
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