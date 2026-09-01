Informations pratiques

Guéret

Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales

30 avenue Franklin Roosevelt Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées du dépôt des archives à 14h, 15h, 16h et 17h.

Durée 45 minutes.

À l’issue de la visite, découvrez également l’exposition photographique Georges Rendu, un voyage dans le temps . .

30 avenue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50

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English : Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales

L’événement Journées du patrimoine visite commentée du dépôt des Archives départementales Guéret a été mis à jour le 2026-08-17 par Creuse Tourisme