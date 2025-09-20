Journées du Patrimoine Visite commentée du jardin du cloître Moirax

Journées du Patrimoine Visite commentée du jardin du cloître Moirax samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite commentée du jardin du cloître

Prieuré Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Partez à la découverte du jardin du cloître à travers une approche botanique originale. Cette visite commentée vous révélera la richesse des plantes qui composent cet espace.

Partez à la découverte du jardin du cloître à travers une approche botanique originale. Cette visite commentée vous révélera la richesse des plantes qui composent cet espace. .

Prieuré Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées du Patrimoine Visite commentée du jardin du cloître

Discover the cloister garden through an original botanical approach. This guided tour will reveal the wealth of plants that make up this space.

German : Journées du Patrimoine Visite commentée du jardin du cloître

Entdecken Sie den Garten des Klosters auf eine originelle botanische Art und Weise. Dieser kommentierte Rundgang enthüllt Ihnen den Reichtum der Pflanzen, die diesen Bereich bilden.

Italiano :

Scoprite il giardino del chiostro attraverso un approccio botanico originale. Questa visita guidata vi farà scoprire la ricchezza delle piante che compongono il giardino.

Espanol : Journées du Patrimoine Visite commentée du jardin du cloître

Descubra el jardín del claustro a través de un original enfoque botánico. Esta visita guiada le revelará la riqueza de las plantas que componen el jardín.

L’événement Journées du Patrimoine Visite commentée du jardin du cloître Moirax a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Agen