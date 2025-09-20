Journées du patrimoine Visite commentée du manoir du Tourp La Hague

Manoir du Tourp La Hague Manche

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’histoire et l’architecture du Tourp, lieu emblématique du territoire de la Hague.

Gratuit et sans réservation Rendez-vous à 16h30 devant l’accueil-boutique Durée 1 heure .

Manoir du Tourp La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

