Journées du patrimoine visite commentée Bibliothèque Multimédia 1er étage Guéret samedi 20 septembre 2025.

Bibliothèque Multimédia 1er étage Avenue de Fayolle Guéret Creuse

Gratuit

Gratuit

2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite commentée de l’exposition « L’essor de l’imprimerie au XVIème siècle en Europe » .

Bibliothèque Multimédia 1er étage Avenue de Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

