Journées du patrimoine visite commentée Bibliothèque Multimédia 1er étage Guéret samedi 20 septembre 2025.
Bibliothèque Multimédia 1er étage Avenue de Fayolle Guéret Creuse
Gratuit
Gratuit
2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, visite commentée de l'exposition « L'essor de l'imprimerie au XVIème siècle en Europe » .
+33 5 87 63 00 08
