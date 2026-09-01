Journées du Patrimoine : visite commentée sur l’histoire de la Base Aérienne 113 Saint-Dizier
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Journées du Patrimoine : visite commentée sur l’histoire de la Base Aérienne 113
Historial Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Visite commentée sur l’histoire de la B.A. 113 et des nombreux objets liés aux différents conflits militaires. .
Historial Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 62 48 86 36
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English :
L’événement Journées du Patrimoine : visite commentée sur l’histoire de la Base Aérienne 113 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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