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AGENDA · Saint-Dizier

Journées du Patrimoine : visite commentée sur l’histoire de la Base Aérienne 113 Saint-Dizier

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Historial
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine : visite commentée sur l’histoire de la Base Aérienne 113

Historial Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Visite commentée sur l’histoire de la B.A. 113 et des nombreux objets liés aux différents conflits militaires.   .

Historial Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 62 48 86 36 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine : visite commentée sur l’histoire de la Base Aérienne 113 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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