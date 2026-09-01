Informations pratiques

Saint-Dizier

Journées du Patrimoine : visite commentée sur l’histoire de la Base Aérienne 113

Historial Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Visite commentée sur l’histoire de la B.A. 113 et des nombreux objets liés aux différents conflits militaires. .

Historial Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 7 62 48 86 36

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English :

L’événement Journées du Patrimoine : visite commentée sur l’histoire de la Base Aérienne 113 Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne