journées du patrimoine visite contée « Sur les pas d’Albert Hallier, l’l’OEdipe du Mans” Sillé-le-Philippe
journées du patrimoine visite contée « Sur les pas d’Albert Hallier, l’l’OEdipe du Mans” Sillé-le-Philippe dimanche 21 septembre 2025.
journées du patrimoine visite contée « Sur les pas d’Albert Hallier, l’l’OEdipe du Mans”
Sillé-le-Philippe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Circuit pédestre d’environ 3 km. Dimanche, rendez-vous à 9h sur le parking du chemin du Bois Louveau (centre d’affûtage), D 301. Départ 9h30
Contact association ADPPSP 72 /
06 77 78 52 77 .
Sillé-le-Philippe 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 78 52 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement journées du patrimoine visite contée « Sur les pas d’Albert Hallier, l’l’OEdipe du Mans” Sillé-le-Philippe a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays Perche Sarthois