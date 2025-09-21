Journées du Patrimoine Visite de la Cathédrale d’Apt Place de la Cathédrale Apt

Journées du Patrimoine Visite de la Cathédrale d’Apt Place de la Cathédrale Apt dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite de la Cathédrale d’Apt

Place de la Cathédrale Cathédrale d’Apt Apt Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite guidée « la cathédrale Sainte-Anne 10 siècles d’architecture ».

Rendez-vous au 27 rue de l’amphithéâtre à 16h.

Places limitées, sur réservation à musees@apt.fr ou au 04 90 74 95 30.

.

Place de la Cathédrale Cathédrale d’Apt Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 74 95 30 musees@apt.fr

English :

Guided tour « Sainte-Anne Cathedral: 10 centuries of architecture ».

Meet at 27 rue de l?amphithéâtre at 4pm.

Places are limited, please book at musees@apt.fr or 04 90 74 95 30.

German :

Geführte Besichtigung « Die Kathedrale Sainte-Anne: 10 Jahrhunderte Architektur ».

Treffpunkt: 27 rue de l’amphithéâtre um 16 Uhr.

Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich unter musees@apt.fr oder 04 90 74 95 30.

Italiano :

Visita guidata della « Cattedrale di Sainte-Anne: 10 secoli di architettura ».

Ritrovo al 27 di rue de l’amphithéâtre alle ore 16.00.

I posti sono limitati, quindi prenotate in anticipo su musees@apt.fr o 04 90 74 95 30.

Espanol :

Visita guiada a la « Catedral Sainte-Anne: 10 siglos de arquitectura ».

Encuentro en el 27 rue de l’amphithéâtre a las 16.00 h.

Las plazas son limitadas, así que reserve con antelación en musees@apt.fr o en el 04 90 74 95 30.

L’événement Journées du Patrimoine Visite de la Cathédrale d’Apt Apt a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon