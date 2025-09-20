Journées du Patrimoine, Visite de la Cathédrale et du Cloître Luçon

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Luçon Vendée

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

La Cathédrale et la Cloître histoire et petite histoire des lieux.

À l’occasion des journées du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir ce joyau du patrimoine luçonnais.

Rendez-vous devant la cathédrale en haut des marches.

Durée 1h

Visite guidée et accompagnée .

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 63 89 42 alucontpc@gmail.com

English :

The Cathedral and the Cloister: history and background.

German :

Die Kathedrale und der Kreuzgang Geschichte und kleine Geschichte der Orte.

Italiano :

La Cattedrale e il Chiostro: storia e contesto.

Espanol :

La Catedral y el Claustro: historia y antecedentes.

