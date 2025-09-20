Journées du patrimoine Visite de la chapelle de la Joie rue de la Joie Penmarch

Journées du patrimoine Visite de la chapelle de la Joie rue de la Joie Penmarch samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Visite de la chapelle de la Joie

rue de la Joie Chapelle de la Joie Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

La superbe chapelle de la Joie située au plus près de la mer est un incontournable située sur le GR34 entre St Pierre et St-Guénolé.

Cette chapelle semble bâtie, d’après Fréminville, sur l’emplacement d’un temple païen. Il s’agit d’un édifice de plan rectangulaire avec, au nord, un long et étroit appentis communiquant avec le vaisseau principal par deux portes. La façade est surmontée d’un clocher accosté de deux tourelles d’escalier. Visite libre. .

rue de la Joie Chapelle de la Joie Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Visite de la chapelle de la Joie Penmarch a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Pays Bigouden