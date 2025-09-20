Journées du Patrimoine, Visite de la Chapelle des Ursulines Luçon

Journées du Patrimoine, Visite de la Chapelle des Ursulines Luçon samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine, Visite de la Chapelle des Ursulines

Rue Georges Clemenceau Luçon Vendée

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Visite commentée de la Chapelle des Ursulines

À l’occasion des journées du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de cette petite chapelle remarquable par son plafond en bois peint de 33 m de long, où figurent la Passion du Christ, des motifs floraux et des instruments de musique.

Rendez-vous devant la porte de la chapelle

Durée 0h50 .

Rue Georges Clemenceau Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 63 89 42 alucontpc@gmail.com

English :

Guided tour of the Ursuline Chapel

German :

Kommentierte Besichtigung der Ursulinenkapelle

Italiano :

Visita guidata alla Cappella delle Orsoline

Espanol :

Visita guiada a la Capilla de las Ursulinas

