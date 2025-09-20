Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle Saint Véran Chemin de Saint-Véran Goult
Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle Saint Véran Chemin de Saint-Véran Goult samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle Saint Véran
Chemin de Saint-Véran Chapelle Saint-Véran Goult Vaucluse
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-20
Visite libre de la Chapelle Saint-Véran
Ouvert de 10h à 17h.
Entrée libre.
Chemin de Saint-Véran Chapelle Saint-Véran Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur goultmorning@gmail.com
English :
Free visit of the Chapelle Saint-Véran
Open from 10am to 5pm.
Free admission.
German :
Freie Besichtigung der Kapelle Saint-Véran
Geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr.
Freier Eintritt.
Italiano :
Visita gratuita della Chapelle Saint-Véran
Aperta dalle 10.00 alle 17.00.
Ingresso libero.
Espanol :
Visita gratuita de la Chapelle Saint-Véran
Abierta de 10.00 a 17.00 h.
Entrada gratuita.
