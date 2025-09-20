Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle Saint Véran Chemin de Saint-Véran Goult

Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle Saint Véran Chemin de Saint-Véran Goult samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite de la Chapelle Saint Véran

Chemin de Saint-Véran Chapelle Saint-Véran Goult Vaucluse

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Visite libre de la Chapelle Saint-Véran

Ouvert de 10h à 17h.

Entrée libre.

Chemin de Saint-Véran Chapelle Saint-Véran Goult 84220 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur goultmorning@gmail.com

English :

Free visit of the Chapelle Saint-Véran

Open from 10am to 5pm.

Free admission.

German :

Freie Besichtigung der Kapelle Saint-Véran

Geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Freier Eintritt.

Italiano :

Visita gratuita della Chapelle Saint-Véran

Aperta dalle 10.00 alle 17.00.

Ingresso libero.

Espanol :

Visita gratuita de la Chapelle Saint-Véran

Abierta de 10.00 a 17.00 h.

Entrada gratuita.

