Journées du patrimoine visite de la crypte de saint Girons La Crypte Hagetmau

Journées du patrimoine visite de la crypte de saint Girons La Crypte Hagetmau samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine visite de la crypte de saint Girons

La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir l’histoire de ce joyau de l’architecture romane classé MH, et admirer l’incroyable richesse de ses 14 chapiteaux. Visite libre.

De l’abbaye du XIe siècle élevée à la gloire de saint Girons, seule la crypte existe encore sur les hauteurs de la ville… Véritable joyau de l’architecture romane, cet espace servait de lieu de méditation aux pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Venez découvrir l’histoire de ce lieu unique et admirez l’incroyable richesse de ses 14 chapiteaux sculptés, classés aux Monuments Historiques. Visite libre gratuite à l’occasion des JEP.

Profitez également .

La Crypte 789 Avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 38 26 contact@landes-chalosse.com

English : Journées du patrimoine visite de la crypte de saint Girons

Come and discover the history of this jewel of Romanesque architecture classified as a World Heritage site, and admire the incredible wealth of its 14 capitals. Free visit.

German : Journées du patrimoine visite de la crypte de saint Girons

Entdecken Sie die Geschichte dieses Juwels der romanischen Architektur, das unter Denkmalschutz steht, und bewundern Sie den unglaublichen Reichtum seiner 14 Kapitelle. Freie Besichtigung.

Italiano :

Venite a scoprire la storia di questo gioiello di architettura romanica con classificazione MH francese e ad ammirare l’incredibile ricchezza dei suoi 14 capitelli. Ingresso libero.

Espanol : Journées du patrimoine visite de la crypte de saint Girons

Venga a descubrir la historia de esta joya de la arquitectura románica con clasificación MH francesa y admire la increíble riqueza de sus 14 capiteles. Entrada gratuita.

L’événement Journées du patrimoine visite de la crypte de saint Girons Hagetmau a été mis à jour le 2025-08-21 par Landes Chalosse