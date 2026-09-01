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JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GOELETTE MIGUEL CALDENTEY Elne

samedi 19 septembre 2026 · Elne

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GOELETTE MIGUEL CALDENTEY Elne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
66660 Elne
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Elne

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GOELETTE MIGUEL CALDENTEY

Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Montez à bord de la goélette Miguel Caldentey, classée Monument historique, et découvrez l’histoire de cet ancien navire de commerce construit en 1913 à Palma de Majorque.
De 10h à 17h, profitez de visites commentées en présence de la Fondation du patrimoine et d’ateliers familiaux de matelotage. À 11h, le duo LuDi proposera un concert de chansons françaises et catalanes à bord de la goélette.
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Elne 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

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English :

Come aboard the schooner Miguel Caldentey, a designated Historic Monument, and discover the history of this former merchant ship built in 1913 in Palma de Mallorca.
From 10 a.m. to 5 p.m., enjoy guided tours led by the Heritage Foundation and family-friendly sailing workshops. At 11 a.m., the duo LuDi will perform a concert of French and Catalan songs aboard the schooner.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE LA GOELETTE MIGUEL CALDENTEY Elne a été mis à jour le 2026-09-01 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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