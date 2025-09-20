JOURNEES DU PATRIMOINE- VISITE DE LA MATERNITÉ SUISSE D’ELNE Elne
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Découvrez la Maternité Suisse d’Elne , lieu de mémoire de l’action humanitaire d’Elisabeth Eidenbenz avec exposition dans les jardins et visite du rez-de-chaussée. Au programme également une visite guidée sur le thème de « l’Art des Bardou »
Chateau d’En Bardou Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 70 90
English :
Discover the Maternité Suisse d’Elne, a memorial to the humanitarian work of Elisabeth Eidenbenz, with an exhibition in the gardens and a tour of the first floor. Also on the program: a guided tour on the theme of « l’Art des Bardou »
German :
Entdecken Sie die Maternité Suisse d’Elne , einen Ort der Erinnerung an die humanitäre Aktion von Elisabeth Eidenbenz, mit einer Ausstellung in den Gärten und einer Besichtigung des Erdgeschosses. Außerdem auf dem Programm: eine Führung zum Thema « Die Kunst der Bardou »
Italiano :
Scoprite la Maternité Suisse d’Elne, memoriale dell’opera umanitaria di Elisabeth Eidenbenz, con una mostra nei giardini e una visita al piano terra. In programma anche una visita guidata sul tema « L’arte del Bardou »
Espanol :
Descubra la Maternité Suisse d’Elne, memorial de la obra humanitaria de Elisabeth Eidenbenz, con una exposición en los jardines y una visita a la planta baja. También en el programa: una visita guiada sobre el tema « El arte de Bardou »
