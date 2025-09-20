Journées du patrimoine Visite de la sous préfecture de Vire Vire Vire Normandie

Vire 7 Rue des Cordeliers Vire Normandie Calvados

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

La sous-préfecture de Vire ouvrira ses portes le samedi 20 septembre de 9h à 17h avec entrée libre et sans inscription.

English : Journées du patrimoine Visite de la sous préfecture de Vire

The Vire sub-prefecture will open its doors on Saturday September 20 from 9am to 5pm, with free admission and no registration required.

German : Journées du patrimoine Visite de la sous préfecture de Vire

Die Unterpräfektur von Vire öffnet ihre Türen am Samstag, den 20. September, von 9 bis 17 Uhr mit freiem Eintritt und ohne Anmeldung.

Italiano :

La sottoprefettura di Vire aprirà le sue porte sabato 20 settembre dalle 9.00 alle 17.00, con ingresso gratuito e senza obbligo di registrazione.

Espanol :

La subprefectura de Vire abrirá sus puertas el sábado 20 de septiembre de 9.00 a 17.00 horas, con entrada gratuita y sin necesidad de inscripción.

