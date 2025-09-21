Journées du Patrimoine Visite de la Tour des Bouchers Ribeauvillé

Journées du Patrimoine Visite de la Tour des Bouchers Ribeauvillé dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite de la Tour des Bouchers

Tour des bouchers Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

La Tour des Bouchers ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. Venez arpenter ses escaliers et admirez la vue imprenable au sommet !

La Tour des Bouchers, édifice emblématique de plus de 750 ans, sera exceptionnellement accessible au public. L’édifice fait figure d’emblème patrimonial au même titre que les trois châteaux. Venez arpenter son escalier en colimaçon et profiter de la vue imprenable qui vous attend au sommet !

A noter l’accès est exigu, cette ascension n’est pas recommandée aux personnes souffrant de vertige, ayant des difficultés à marcher, ou ayant des troubles cardiaques.

Inscription obligatoire sur place pendant les heures d’ouverture au public (pas de réservation possible) .

Tour des bouchers Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00 mairie@ribeauville.fr

English :

The Tour des Bouchers is opening its doors for the Journées du Patrimoine. Come and take a stroll up the stairs and admire the breathtaking view from the top!

German :

Der Turm der Metzger öffnet anlässlich der Tage des Kulturerbes ausnahmsweise seine Türen. Erkunden Sie seine Treppen und genießen Sie die atemberaubende Aussicht von der Spitze!

Italiano :

La Torre dei Macellai apre eccezionalmente le sue porte per le Giornate del Patrimonio. Venite a salire le scale e ammirate la vista mozzafiato dalla cima!

Espanol :

La Torre de los Carniceros abre excepcionalmente sus puertas para las Jornadas del Patrimonio. Suba las escaleras y admire las impresionantes vistas desde lo alto

L’événement Journées du Patrimoine Visite de la Tour des Bouchers Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr