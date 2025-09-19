Journées du Patrimoine Visite de la verrerie artisanale du Der La Porte du Der

Journées du Patrimoine Visite de la verrerie artisanale du Der La Porte du Der vendredi 19 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite de la verrerie artisanale du Der

Verrerie du Der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

Tout public

Ouverture de l’atelier au public, dans lequel vous pourrez voir les artisans travailler le verre à la canne et à la bouche, le tout accompagné d’explications en détails du métier. .

Verrerie du Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 43 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Visite de la verrerie artisanale du Der La Porte du Der a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne