Journées du Patrimoine Visite de la Villa Mauresque Hendaye

Journées du Patrimoine Visite de la Villa Mauresque

Rue des Pêcheurs Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite de la Villa Mauresque et de son jardin, du petit musée familiale sur la famille Légasse, célèbres armateurs basques, ainsi que la visite de la pièce Napoléon consacrée aux souvenirs des batailles de la Bidassoa et du siège de Saint Sébastien.

La villa Mauresque fut longtemps la maison du Docteur Camino, qui fut Maire d’Hendaye pendant la guerre de 1914-1918 et le fondateur et directeur de l’Hôpital Marin d’Hendaye.

Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme, places limitées. .

Rue des Pêcheurs Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 36

