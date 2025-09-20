Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret Guéret

Journées du Patrimoine Visite de la ville de Guéret

1 rue Eugène France Guéret Creuse

L’Office de Tourisme de Guéret vous convie à une visite guidée gratuite de la ville de Guéret qui s’inscrit dans le cadre des Journées du Patrimoine. Histoire, site et situation, économie, géographie urbaine, beaux édifices jalonneront la promenade du centre moderne au centre ancien. .

1 rue Eugène France Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29 info@gueret-tourisme.fr

