Journées du Patrimoine : visite de la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux
Informations pratiques
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Journées du Patrimoine : visite de la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux
1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la visite commentée de la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux sera assurée par la Société d’Archéologie et d’Histoire.
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1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60
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English :
As part of European Heritage Days, the guided tour of the town of Saint-Paul-Trois-Châteaux will be led by the Society of Archaeology and History.
L’événement Journées du Patrimoine : visite de la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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