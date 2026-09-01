Informations pratiques

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Journées du Patrimoine : visite de la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux

1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la visite commentée de la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux sera assurée par la Société d’Archéologie et d’Histoire.

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1 Parvis Chlique Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 59 60

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English :

As part of European Heritage Days, the guided tour of the town of Saint-Paul-Trois-Châteaux will be led by the Society of Archaeology and History.

L’événement Journées du Patrimoine : visite de la ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence