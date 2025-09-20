Journées du Patrimoine Visite de l’atelier artisanal La Fée Capeline Tende

97 avenue du 16 Septembre 1947 Tende Alpes-Maritimes

Dans son atelier en plein cœur du village, la Fée Capeline vous accueille et vous fera pénétrer dans l’univers de la création de chapeaux en feutre.

+33 6 89 25 64 87 contact@lafeecapeline.com

English : Heritage Days Visit La Fée Capeline craft workshop

In her workshop in the heart of the village, La Fée Capeline welcomes you into the world of felt hat making.

German : Tage des Kulturerbes Besuch des Handwerksateliers La Fée Capeline

In ihrem Atelier im Herzen des Dorfes empfängt Sie La Fée Capeline und führt Sie in die Welt der Hutkreation aus Filz ein.

Italiano : Giornate del Patrimonio Visita al laboratorio artigianale La Fée Capeline

Nel suo laboratorio nel cuore del villaggio, La Fée Capeline vi accoglie nel mondo della creazione di cappelli in feltro.

Espanol :

En su taller del corazón del pueblo, La Fée Capeline le da la bienvenida al mundo del diseño de sombreros de fieltro.

