Journées du Patrimoine Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine Atelier Galerie Guegon Guégon

Journées du Patrimoine Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine Atelier Galerie Guegon Guégon vendredi 19 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine

Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Plongez dans l’univers artistique d’Anne et David, deux artistes locaux de renommée internationale, à travers une exposition de plus de 300 œuvres tableaux encadrés ou non, dessins, pastels, aquarelles, acryliques… Un voyage visuel à travers le patrimoine breton, français et international, où gargouilles, bâtiments et détails architecturaux reprennent vie sous des angles inédits. Installée à Guégon depuis 2016, Anne partage sa passion pour l’histoire et les symboles cachés des siècles passés. Une initiation au pastel sec, sa spécialité depuis 2007, est proposée durant ces deux journées l’occasion idéale de s’essayer à cette technique aux côtés d’une artiste passionnée. Dès 11h. .

Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois Guégon 56120 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine Guégon a été mis à jour le 2025-09-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande