Journées du Patrimoine – Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine Atelier Galerie Guegon Guégon
vendredi 18 septembre 2026 · Atelier Galerie Guegon · Guégon
Informations pratiques
Guégon
Journées du Patrimoine – Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine
Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois Guégon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 11:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Profitez des Journées du Patrimoine pour plonger dans l’univers artistique d’Anne et David, deux artistes locaux de renommée internationale : tableaux encadrés ou non, dessins, pastels, aquarelles, acryliques… Un voyage visuel à travers le patrimoine breton, français et international. Cette année, une grande partie des œuvres exposées est consacrée au Patrimoine. Saurez-vous reconnaître les lieux représentés dans les peintures ?
Une incitation au voyage, une invitation à partager nos « lieux privilégies » de Bretagne, de France et d’ailleurs !
Entrée libre. .
Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois Guégon 56120 Morbihan Bretagne +33 6 12 84 36 72
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English :
L’événement Journées du Patrimoine – Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine Guégon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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