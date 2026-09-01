Journées du Patrimoine – Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine Atelier Galerie Guegon Guégon

Informations pratiques

Guégon

Journées du Patrimoine – Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine

Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois Guégon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 11:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Profitez des Journées du Patrimoine pour plonger dans l’univers artistique d’Anne et David, deux artistes locaux de renommée internationale : tableaux encadrés ou non, dessins, pastels, aquarelles, acryliques… Un voyage visuel à travers le patrimoine breton, français et international. Cette année, une grande partie des œuvres exposées est consacrée au Patrimoine. Saurez-vous reconnaître les lieux représentés dans les peintures ?

Une incitation au voyage, une invitation à partager nos « lieux privilégies » de Bretagne, de France et d’ailleurs !

Entrée libre. .

Atelier Galerie Guegon 6 Bocabois Guégon 56120 Morbihan Bretagne +33 6 12 84 36 72

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Visite de l’atelier-galerie Anne Courtine Guégon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande