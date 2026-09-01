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AGENDA · Moutiers-au-Perche

Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel Moutiers-au-Perche

samedi 19 septembre 2026 · Moutiers-au-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
61110 Moutiers-au-Perche
Département
Orne
Tarif

Moutiers-au-Perche

Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel

Moutiers-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Visite commentée de l’église avec Orgue et Patrimoine de 14h à 17h.

Bistrot de la Passerelle à côté de l’église à partir de 16h, puis après le concert.

17h30 Concert de gospel en l’église avec Choeur de Gospel (entrée à prix libre).   .

Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie   lapasserelledemoutiers@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel

L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche

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