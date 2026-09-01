Informations pratiques

Moutiers-au-Perche

Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel

Moutiers-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de l’église avec Orgue et Patrimoine de 14h à 17h.

Bistrot de la Passerelle à côté de l’église à partir de 16h, puis après le concert.

17h30 Concert de gospel en l’église avec Choeur de Gospel (entrée à prix libre). .

Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie lapasserelledemoutiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel

L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche