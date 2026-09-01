Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel Moutiers-au-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Moutiers-au-Perche
Informations pratiques
Moutiers-au-Perche
Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel
Moutiers-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée de l’église avec Orgue et Patrimoine de 14h à 17h.
Bistrot de la Passerelle à côté de l’église à partir de 16h, puis après le concert.
17h30 Concert de gospel en l’église avec Choeur de Gospel (entrée à prix libre). .
Moutiers-au-Perche 61110 Orne Normandie lapasserelledemoutiers@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel
L’événement Journées du Patrimoine Visite de l’église & Concert Gospel Moutiers-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche
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