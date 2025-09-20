JOURNÉES DU PATRIMOINE: Visite de l’église de Belvès Pays de Belvès

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Visite de l’église de Belvès pour les Journées du Patrimoine, le samedi 20 et dimanche 21, ouverte de 14h à 19h.

Église Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 10 20

Visit the church of Belvès for the Journées du Patrimoine, Saturday 20th and Sunday 21st, open from 2pm to 7pm.

Besichtigung der Kirche von Belvès anlässlich der Tage des Kulturerbes am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21., geöffnet von 14.00 bis 19.00 Uhr.

Visitate la chiesa di Belvès in occasione delle Giornate del Patrimonio, sabato 20 e domenica 21, aperte dalle 14:00 alle 19:00.

Visite la iglesia de Belvès con motivo de las Jornadas del Patrimonio, sábado 20 y domingo 21, abiertas de 14:00 a 19:00 horas.

