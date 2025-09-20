JOURNÉES DU PATRIMOINE: Visite de l’église de Belvès Pays de Belvès
JOURNÉES DU PATRIMOINE: Visite de l’église de Belvès
Église Pays de Belvès Dordogne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Visite de l’église de Belvès pour les Journées du Patrimoine, le samedi 20 et dimanche 21, ouverte de 14h à 19h.
Église Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 10 20
English : JOURNÉES DU PATRIMOINE: Visite de l’église de Belvès
Visit the church of Belvès for the Journées du Patrimoine, Saturday 20th and Sunday 21st, open from 2pm to 7pm.
German : JOURNÉES DU PATRIMOINE: Visite de l’église de Belvès
Besichtigung der Kirche von Belvès anlässlich der Tage des Kulturerbes am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21., geöffnet von 14.00 bis 19.00 Uhr.
Italiano :
Visitate la chiesa di Belvès in occasione delle Giornate del Patrimonio, sabato 20 e domenica 21, aperte dalle 14:00 alle 19:00.
Espanol : JOURNÉES DU PATRIMOINE: Visite de l’église de Belvès
Visite la iglesia de Belvès con motivo de las Jornadas del Patrimonio, sábado 20 y domingo 21, abiertas de 14:00 a 19:00 horas.
