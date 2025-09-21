Journées du patrimoine Visite de l’église de Saint Père sur Loire Saint-Père-sur-Loire
Rue de l’Église Saint-Père-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Labellisée Architecture contemporaine remarquable, l’église Saint-Pierre, élégante et coquette, est la plus jeune des églises
du Val de Sully. À 66 ans, ce sanctuaire moderne doté d’un porche qui rappelle les caquetoires de Sologne et rehaussé d’une
charpente en bois d’iroko, s’inscrit dans le dernier maillon de la reconstruction. .
Rue de l’Église Saint-Père-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45
