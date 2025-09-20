Journées du patrimoine Visite de l’église gothique Notre-Dame de Bonne Garde Dun-sur-Meuse

Journées du patrimoine Visite de l’église gothique Notre-Dame de Bonne Garde

Esplanade des Seigneurs d’Apremont Dun-sur-Meuse Meuse

Découvrez l’histoire fascinante de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Garde, joyau gothique du XIVe siècle surplombant la Vallée de la Meuse. Admirez ses trésors architecturaux et artistiques, ainsi que le panorama exceptionnel offert par ce site emblématique de Dun-sur-Meuse. Une visite guidée est possible avec de jeunes lycéens présents sur place pour accueillir les visiteurs. Visite libre en continu.

On retrouve également deux magistrales sculptures d’Ipoustéguy, artiste de renommée mondiale né à Dun-sur-Meuse en 1920 Mort de l’Évêque Neumann et Christ .Tout public

Esplanade des Seigneurs d’Apremont Dun-sur-Meuse 55110 Meuse Grand Est +33 3 29 80 90 55 mairie.dunsurmeuse@orange.fr

English :

Discover the fascinating history of Notre-Dame-de-Bonne-Garde church, a 14th-century Gothic jewel overlooking the Meuse Valley. Admire its architectural and artistic treasures, as well as the exceptional panorama offered by this emblematic Dun-sur-Meuse site. A guided tour is available, with young high-school students on hand to welcome visitors. Continuous free tour.

Also on display are two masterly sculptures by Ipoustéguy, a world-renowned artist born in Dun-sur-Meuse in 1920: « Death of Bishop Neumann » and « Christ ».

German :

Entdecken Sie die faszinierende Geschichte der Kirche Notre-Dame-de-Bonne-Garde, einem gotischen Juwel aus dem 14. Jahrhundert, das das Maastal überragt. Bewundern Sie die architektonischen und künstlerischen Schätze sowie das außergewöhnliche Panorama, das sich von diesem symbolträchtigen Ort in Dun-sur-Meuse bietet. Eine geführte Besichtigung mit jungen Schülern, die vor Ort sind, um die Besucher zu empfangen, ist möglich. Freie Besichtigung durchgehend.

Es gibt auch zwei meisterhafte Skulpturen von Ipoustéguy, einem weltberühmten Künstler, der 1920 in Dun-sur-Meuse geboren wurde: « Mort de l’Évêque Neumann » (Tod des Bischofs Neumann) und « Christ » (Christus).

Italiano :

Scoprite l’affascinante storia della chiesa di Notre-Dame-de-Bonne-Garde, gioiello gotico del XIV secolo che domina la Valle della Mosa. Ammirate i suoi tesori architettonici e artistici, nonché l’eccezionale panorama offerto da questo sito emblematico di Dun-sur-Meuse. È disponibile una visita guidata con giovani studenti della scuola secondaria a disposizione per accogliere i visitatori. Visite autoguidate continue.

Sono presenti anche due sculture magistrali di Ipoustéguy, artista di fama mondiale nato a Dun-sur-Meuse nel 1920: « Morte del vescovo Neumann » e « Cristo ».

Espanol :

Descubra la fascinante historia de la iglesia de Notre-Dame-de-Bonne-Garde, una joya gótica del siglo XIV que domina el valle del Mosa. Admire sus tesoros arquitectónicos y artísticos, así como el excepcional panorama que ofrece este lugar emblemático de Dun-sur-Meuse. Se ofrece una visita guiada en la que jóvenes estudiantes de secundaria dan la bienvenida a los visitantes. Visitas autoguiadas continuas.

También se exponen dos esculturas magistrales de Ipoustéguy, artista de fama mundial nacido en Dun-sur-Meuse en 1920: « Muerte del obispo Neumann » y « Cristo ».

