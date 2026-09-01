Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Firmin de Placy Rue de la Ville Cesny-les-Sources
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Ville · Cesny-les-Sources
Informations pratiques
Cesny-les-Sources
Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Firmin de Placy
Rue de la Ville Placy Cesny-les-Sources Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Firmin de Placy
Visite libre de l’église
Découvrez l’église Saint-Hilaire de Tournebu, un édifice rural dont les parties les plus anciennes remontent aux XIIIᵉ et XVᵉ siècles. Son chœur gothique du XIIIᵉ siècle, ses voûtes à croisées d’ogives et son clocher en bâtière du XVe siècle témoignent de l’évolution de l’architecture religieuse au fil des siècles.
Informations pratiques :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 – De 10h à 18h
Visite libre – Gratuit – Tout public
Sans réservation
Parking à proximité
Accessible aux personnes à mobilité réduit .
Rue de la Ville Placy Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 30 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Firmin de Placy
Heritage Days: A tour of Saint-Firmin Church in Placy
L’événement Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Firmin de Placy Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Suisse Normande
À voir aussi à Cesny-les-Sources (Calvados)
- Visite libre de l’église, Eglise de l’Assomption-de-Notre-Dame, Cesny-les-Sources 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Firmin, Cesny-les-Sources 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église paroissiale Sainte Anne, Cesny-les-Sources 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Eglise Saint-Hilaire, Cesny-les-Sources 19 septembre 2026
- Visite libre de l’église, Église Saint-Aubin, Cesny-les-Sources 19 septembre 2026