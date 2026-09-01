Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu Tournebu Cesny-les-Sources

Informations pratiques

Cesny-les-Sources

Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu

Tournebu Place de l’Église Cesny-les-Sources Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu

Visite libre de l’église

Découvrez l’église Saint-Hilaire de Tournebu, un édifice rural dont les parties les plus anciennes remontent aux XIIIᵉ et XVᵉ siècles. Son chœur gothique du XIIIᵉ siècle, ses voûtes à croisées d’ogives et son clocher en bâtière du XVe siècle témoignent de l’évolution de l’architecture religieuse au fil des siècles.

Informations pratiques :

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 – De 10h à 18h

Visite libre – Gratuit – Tout public

Sans réservation

Parking à proximité

Accessible aux personnes à mobilité réduit .

Tournebu Place de l’Église Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 30 67

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English : Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu

Heritage Days: A tour of the Church of Saint-Hilaire in Tournebu

L’événement Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Suisse Normande