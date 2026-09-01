UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cesny-les-Sources

Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu Tournebu Cesny-les-Sources

samedi 19 septembre 2026 · Tournebu · Cesny-les-Sources

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Tournebu
Adresse
Place de l’Église
Ville
14220 Cesny-les-Sources
Département
Calvados
Tarif

Cesny-les-Sources

Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu

Tournebu Place de l’Église Cesny-les-Sources Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu
Visite libre de l’église

Découvrez l’église Saint-Hilaire de Tournebu, un édifice rural dont les parties les plus anciennes remontent aux XIIIᵉ et XVᵉ siècles. Son chœur gothique du XIIIᵉ siècle, ses voûtes à croisées d’ogives et son clocher en bâtière du XVe siècle témoignent de l’évolution de l’architecture religieuse au fil des siècles.

Informations pratiques :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 – De 10h à 18h
Visite libre – Gratuit – Tout public
Sans réservation
Parking à proximité
Accessible aux personnes à mobilité réduit   .

Tournebu Place de l’Église Cesny-les-Sources 14220 Calvados Normandie +33 2 31 78 30 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu

Heritage Days: A tour of the Church of Saint-Hilaire in Tournebu

L’événement Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Hilaire de Tournebu Cesny-les-Sources a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Suisse Normande

À voir aussi à Cesny-les-Sources (Calvados)