Journées du patrimoine visite de l’église Saint-Julien Liny-devant-Dun

Journées du patrimoine visite de l’église Saint-Julien

6 rue de l’Eglise Liny-devant-Dun Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Plongez dans l’histoire de ce monument exceptionnel grâce à une visite complète de l’église, comprenant une ouverture rare du clocher. Découvrez également une exposition de photographies, de reproductions de cartes postales anciennes et d’archives retraçant la vie du village à travers les siècles. À cela s’ajoute une présentation d’objets liturgiques.Tout public

6 rue de l’Eglise Liny-devant-Dun 55110 Meuse Grand Est +33 6 11 18 70 48 philipperudeault@wanadoo.fr

English :

Immerse yourself in the history of this exceptional monument with a complete tour of the church, including a rare opening of the bell tower. There’s also an exhibition of photographs, reproductions of old postcards and archives tracing village life through the centuries. There is also a display of liturgical objects.

German :

Tauchen Sie mit einer vollständigen Besichtigung der Kirche, einschließlich einer seltenen Öffnung des Glockenturms, in die Geschichte dieses außergewöhnlichen Monuments ein. Entdecken Sie auch eine Ausstellung von Fotografien, Reproduktionen alter Postkarten und Archiven, die das Leben des Dorfes im Laufe der Jahrhunderte dokumentieren. Außerdem werden liturgische Gegenstände ausgestellt.

Italiano :

Immergetevi nella storia di questo eccezionale monumento con una visita completa della chiesa, compresa una rara apertura del campanile. Vi è anche una mostra di fotografie, riproduzioni di vecchie cartoline e archivi che ripercorrono la vita del villaggio attraverso i secoli. È presente anche un’esposizione di oggetti liturgici.

Espanol :

Sumérjase en la historia de este monumento excepcional con una visita completa de la iglesia, que incluye una inusual apertura del campanario. También hay una exposición de fotografías, reproducciones de postales antiguas y archivos que recorren la vida del pueblo a lo largo de los siglos. También se exponen objetos litúrgicos.

