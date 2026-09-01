[Journées du Patrimoine] Visite de l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes Eglise Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes Eslettes
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Sainte-Jeanne d'Arc d'Eslettes · Eslettes
Informations pratiques
Eslettes
[Journées du Patrimoine] Visite de l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes
Eglise Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes 5 Rue des Roses Eslettes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, redécouvrez l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes.
Au programme de ce week-end visite libre de l’église et exposition sur le thème des ornements liturgiques.
Profitez des Journées du Patrimoine pour redécouvrir le patrimoine proche de chez vous. .
Eglise Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes 5 Rue des Roses Eslettes 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 79 08 82 41 gilbert.colling@wanadoo.fr
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English : [Journées du Patrimoine] Visite de l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes
L’événement [Journées du Patrimoine] Visite de l’église Sainte-Jeanne d’Arc d’Eslettes Eslettes a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin