Journées du patrimoine Visite de l’église St Nonna rue François Merrien Penmarch

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Construite rapidement de 1508 à 1509 grâce aux armateurs bigoudens, l’église Saint-Nonna est de style gothique. De forme rectangulaire, elle a un chevet plat sur lequel s’appuie un ancien ossuaire. À l’opposé, une grosse tour inachevée montre des gargouilles.

On peut voir des navires sculptés (des « carvelles »avec châteaux arrières élevés) sur la façade et au niveau du porche.

La nef centrale est épaulée par des arcs ogivaux aux 2 bas-côtés. 3 baies ajourent le chevet. Le vitrail de la maîtresse vitre montre des restes datant du XVIe siècle évoquant la Vie et la Passion du Christ.

Quelques vitraux plus récents, 1863 à 1870, viennent des ateliers du Carmel du Mans.

La statuaire est intéressante, s’échelonnant du XVIe au XVIIIe siècle.

À voir aussi, la chaire de 1875, les fonts baptismaux en pierre du XVe siècle, le bénitier de 1614, près de la porte Saint-Guénolé, des pierres tombales, un tableau du Rosaire XVIIe …

L’architecture du bâtiment est de style gothique flamboyant. Les dimensions de l’église sont de près de 50m de long sur 25m de large, la tour s’élève à 10m. Il y a 4 bateaux sculptés à l’intérieur et 14 à l’extérieur. Ils permettent de suivre l’évolution de la construction navale de la fin du XVe jusqu’au milieu du XVIe siècle. Visite guidée à 14h30 puis visite libre. .

rue François Merrien L’église St Nonna Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

