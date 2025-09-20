Journées du patrimoine visite de l’espace mémoire, refuge et résistances Guéret

30 avenue Franklin Roosevelt Guéret Creuse

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Venez découvrir ce nouvel espace d’exposition consacré à la période 1939-1945 en Creuse, à travers les parcours croisés de Denise, Ernest et Jacques.

Trois destins, trois regards pour comprendre comment la guerre a bouleversé la vie locale engagement, résistance, survie, mémoire…

Une immersion sensible et documentée dans l’histoire creusoise pendant la Seconde Guerre mondiale. .

30 avenue Franklin Roosevelt Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 50

