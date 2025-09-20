Journées du Patrimoine Visite de l’Hôtel des 3 Anges Pierre-Buffière

Journées du Patrimoine Visite de l'Hôtel des 3 Anges Pierre-Buffière samedi 20 septembre 2025.

22 Avenue de la République Pierre-Buffière Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Cette bâtisse construite durant le XVIème siècle est un relais de poste qui fonctionna jusqu'en 1888. Le Pape Pie VII y passa la nuit du 28 Janvier 1814. Le propriétaire sera là pour vous présenter l'histoire de sa demeure.

22 Avenue de la République Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91

