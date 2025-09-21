Journées du patrimoine Visite de l’orgue de l’abbatiale de Fleury Saint-Benoît-sur-Loire

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite exceptionnelle de la tribune d’orgue avec accès au 1er étage de la tour-porche ! Sophie Sornicle, organiste vous propose une découverte commentée inédite de l’instrument à vent qui surplombe la nef de l’abbatiale et dont l’histoire est aussi riche que mouvementée.

Réservation obligatoire .

55 Rue Orléanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

