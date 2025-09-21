Journées du Patrimoine visite de l’orgue de l’église Eglise Saint Vincent Urrugne

Journées du Patrimoine visite de l’orgue de l’église Eglise Saint Vincent Urrugne dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine visite de l’orgue de l’église

Eglise Saint Vincent 4b rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

La tribune de l’orgue d’Urrugne sera ouverte aux amateurs. L’occasion de venir essayer soi même l’instrument, ou de se faire expliquer son fonctionnement. Les portes grandes ouvertes dévoileront les entrailles d’un instrument de dix tonnes, sur trois étages. .

