Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Journées du patrimoine – visite de l’usine de potabilisation de Bringall

Rue Pen Enez Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du patrimoine, la Communauté de communes du Pays bigouden Sud (CCPBS) et la Saur ouvrent les portes de l’usine de potabilisation de Bringall, située à Pont-l’Abbé.

Cette initiative permettra aux habitants de découvrir les coulisses de la production d’eau potable sur le territoire. Le parcours guidé retracera l’ensemble du cycle de traitement, depuis le prélèvement dans la rivière de Pont-l’Abbé et la retenue du barrage du Moulin Neuf, jusqu’à la distribution dans les foyers.

Cet événement prendra un relief particulier dans un contexte de sécheresse, qui sévit depuis le printemps 2026.

Au-delà du fonctionnement technique des installations, les visiteurs seront sensibilisés aux défis majeurs de la gestion durable de la ressource.

La collectivité en profitera pour présenter ses actions quotidiennes de préservation des milieux aquatiques, le contrôle des 800 km de réseaux pour prévenir les fuites, ainsi que le traitement des eaux usées via ses sept stations d’épuration.

Nombre de places limité, inscription obligatoire par tél. .

Rue Pen Enez Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 7 88 09 14 01

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English :

L’événement Journées du patrimoine – visite de l’usine de potabilisation de Bringall Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Destination Pays Bigouden