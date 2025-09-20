Journées du Patrimoine > Visite de l’usine d’eau potable d’Avranches Usine d’eau potable Avranches

Usine d’eau potable Route de Quarante Sous Avranches Manche

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite guidées de l’usine d’eau potable d’Avranches en présence du personnel de l’exploitant CEGA et du SMPGA.

Visite 1 9h30 10h30,

Visite 2 11h 12h,

Visite 3 14h 15h,

Visite 4 15h30 16h30.

20 personnes maximum par visite Inscription obligatoire. .

Usine d’eau potable Route de Quarante Sous Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 61 02 04

