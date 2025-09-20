Journées du Patrimoine > Visite de l’usine d’eau potable d’Avranches Usine d’eau potable Avranches
Usine d’eau potable Route de Quarante Sous Avranches Manche
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Visite guidées de l’usine d’eau potable d’Avranches en présence du personnel de l’exploitant CEGA et du SMPGA.
Visite 1 9h30 10h30,
Visite 2 11h 12h,
Visite 3 14h 15h,
Visite 4 15h30 16h30.
20 personnes maximum par visite Inscription obligatoire. .
Usine d’eau potable Route de Quarante Sous Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 61 02 04
