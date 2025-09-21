JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE SAINTE COLOMBE DE CABANES Saint-Génis-des-Fontaines

Domaine de cabanes Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Découvrez une chapelle exceptionnelle admirablement préservée dans un site boisé !

Visites commentées 10h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée gratuite.

Domaine de cabanes Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33

English :

Discover an exceptional chapel admirably preserved in a wooded setting!

Guided tours 10am to 12pm and 2pm to 5:30pm. Free admission.

German :

Entdecken Sie eine außergewöhnliche Kapelle, die in einem bewaldeten Gebiet bewundernswert erhalten geblieben ist!

Kommentierte Besichtigungen 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr. Freier Eintritt.

Italiano :

Scoprite un’eccezionale cappella mirabilmente conservata in un ambiente boscoso!

Visite guidate dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Ingresso libero.

Espanol :

Descubra una capilla excepcional admirablemente conservada en un entorno arbolado

Visitas guiadas de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:30. Entrada gratuita.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE SAINTE COLOMBE DE CABANES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-08-25 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE