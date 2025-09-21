JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DE SAINTE COLOMBE DE CABANES Saint-Génis-des-Fontaines
Domaine de cabanes Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-21
Découvrez une chapelle exceptionnelle admirablement préservée dans un site boisé !
Visites commentées 10h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée gratuite.
Domaine de cabanes Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
English :
Discover an exceptional chapel admirably preserved in a wooded setting!
Guided tours 10am to 12pm and 2pm to 5:30pm. Free admission.
German :
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Kapelle, die in einem bewaldeten Gebiet bewundernswert erhalten geblieben ist!
Kommentierte Besichtigungen 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr. Freier Eintritt.
Italiano :
Scoprite un’eccezionale cappella mirabilmente conservata in un ambiente boscoso!
Visite guidate dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30. Ingresso libero.
Espanol :
Descubra una capilla excepcional admirablemente conservada en un entorno arbolado
Visitas guiadas de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:30. Entrada gratuita.
