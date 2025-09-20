Journées du Patrimoine Visite des Carrières de Chancelade Chemin de la Courie Chancelade
Chemin de la Courie Carrière de la Courie Chancelade Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Samedi 20 septembre
de 11h à 16h
Visite des carrières de Chancelade (sur inscription auprès de la mairie 05 53 07 91 00)
Projection d’images sur les murs des carrières
Projection du film sur la catastrophe d’Empeyraud
16h
Conférence de Marie-France BUNEL sur la catastrophe d’Empeyraud
17h
Concert d’Aude HARMONIE et le groupe Imprévu
Toute la journée
Pique-nique & balade sur les bords de la Beauronne
Dimanche 21 septembre
Toute la journée
Visite de l’Abbaye de Chancelade .
Chemin de la Courie Carrière de la Courie Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr
