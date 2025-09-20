Journées du Patrimoine Visite des Carrières de Chancelade Chemin de la Courie Chancelade

Journées du Patrimoine Visite des Carrières de Chancelade Chemin de la Courie Chancelade samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Visite des Carrières de Chancelade

Chemin de la Courie Carrière de la Courie Chancelade Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Samedi 20 septembre

de 11h à 16h

Visite des carrières de Chancelade (sur inscription auprès de la mairie 05 53 07 91 00)

Projection d’images sur les murs des carrières

Projection du film sur la catastrophe d’Empeyraud

16h

Conférence de Marie-France BUNEL sur la catastrophe d’Empeyraud

17h

Concert d’Aude HARMONIE et le groupe Imprévu

Toute la journée

Pique-nique & balade sur les bords de la Beauronne

Dimanche 21 septembre

Toute la journée

Visite de l’Abbaye de Chancelade .

Chemin de la Courie Carrière de la Courie Chancelade 24650 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

English : Journées du Patrimoine Visite des Carrières de Chancelade

German : Journées du Patrimoine Visite des Carrières de Chancelade

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Visite des Carrières de Chancelade

L’événement Journées du Patrimoine Visite des Carrières de Chancelade Chancelade a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux