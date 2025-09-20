Journées du patrimoine Visite des jardins du château de Corbelin et exposition d’artisanat d’art Route de Menou La Chapelle-Saint-André

Journées du patrimoine Visite des jardins du château de Corbelin et exposition d’artisanat d’art Route de Menou La Chapelle-Saint-André samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine Visite des jardins du château de Corbelin et exposition d’artisanat d’art

Route de Menou Château de Corbelin La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter les jardins du Château de Corbelin, labellisés « Jardin Remarquable ». Possibilité de pique-niquer sur place. Exposition de créations métalliques, de luminaires en métal ajouré et de meubles revisités par l’artisan d’art de Ménestreau Michael Dequet. Représentations de danse par la Cie EVieDanse Tout public Entrée libre et sans réservation .

Route de Menou Château de Corbelin La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 62 37 82

English : Journées du patrimoine Visite des jardins du château de Corbelin et exposition d’artisanat d’art

German : Journées du patrimoine Visite des jardins du château de Corbelin et exposition d’artisanat d’art

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine Visite des jardins du château de Corbelin et exposition d’artisanat d’art La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Clamecy Haut Nivernais