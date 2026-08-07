UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perros-Guirec

Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick rue guy ignolin Perros-Guirec

samedi 19 septembre 2026 · rue guy ignolin · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue guy ignolin
Adresse
Rue Ernest Renan
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick

rue guy ignolin Rue Ernest Renan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Présentation et visite de l’Ar Jentilez et du Kotick.
Exposition photos au local de la Société des Régates de Perros   .

rue guy ignolin Rue Ernest Renan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec

À voir aussi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor)