Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick rue guy ignolin Perros-Guirec
samedi 19 septembre 2026 · rue guy ignolin · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick
rue guy ignolin Rue Ernest Renan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Présentation et visite de l’Ar Jentilez et du Kotick.
Exposition photos au local de la Société des Régates de Perros .
rue guy ignolin Rue Ernest Renan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15
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English :
L’événement Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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