Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick rue guy ignolin Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick

rue guy ignolin Rue Ernest Renan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation et visite de l’Ar Jentilez et du Kotick.

Exposition photos au local de la Société des Régates de Perros .

rue guy ignolin Rue Ernest Renan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Journées du Patrimoine: Visite des voiliers Ar Jentilez et Kotick Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec