Journées du patrimoine – Visite du Château de Camou Aïcirits-Camou-Suhast
samedi 19 septembre 2026 · Aïcirits-Camou-Suhast
Informations pratiques
Aïcirits-Camou-Suhast
Journées du patrimoine – Visite du Château de Camou
Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte du château de Camou grâce à une visite commentée qui vous plongera dans l’histoire et les savoir-faire du monde rural et de la Renaissance.
Rez-de-chaussée : projection d’une vidéo et présentation sur la vie rurale d’autrefois.
Premier étage : découvrez les maquettes fonctionnelles inspirées des travaux d’ingénieurs de la Renaissance, notamment Léonard de Vinci, accompagnées de vidéos explicatives.
Une visite enrichissante pour petits et grands, à la croisée de l’histoire, de la science et du patrimoine local.
Sur réservations car places limitées. .
Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 59 70 50
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English : Journées du patrimoine – Visite du Château de Camou
L’événement Journées du patrimoine – Visite du Château de Camou Aïcirits-Camou-Suhast a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque