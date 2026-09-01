Informations pratiques

Aïcirits-Camou-Suhast

Journées du patrimoine – Visite du Château de Camou

Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte du château de Camou grâce à une visite commentée qui vous plongera dans l’histoire et les savoir-faire du monde rural et de la Renaissance.

Rez-de-chaussée : projection d’une vidéo et présentation sur la vie rurale d’autrefois.

Premier étage : découvrez les maquettes fonctionnelles inspirées des travaux d’ingénieurs de la Renaissance, notamment Léonard de Vinci, accompagnées de vidéos explicatives.

Une visite enrichissante pour petits et grands, à la croisée de l’histoire, de la science et du patrimoine local.

Sur réservations car places limitées. .

Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 59 70 50

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English : Journées du patrimoine – Visite du Château de Camou

L’événement Journées du patrimoine – Visite du Château de Camou Aïcirits-Camou-Suhast a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque