Informations pratiques

Aïcirits-Camou-Suhast

Journées du patrimoine Visite du Château de Camou

Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte du château de Camou grâce à une visite commentée qui vous plongera dans l’histoire et les savoir-faire du monde rural et de la Renaissance.

Rez-de-chaussée projection d’une vidéo et présentation sur la vie rurale d’autrefois.

Premier étage découvrez les maquettes fonctionnelles inspirées des travaux d’ingénieurs de la Renaissance, notamment Léonard de Vinci, accompagnées de vidéos explicatives.

Une visite enrichissante pour petits et grands, à la croisée de l’histoire, de la science et du patrimoine local.

Sur réservations car places limitées. .

Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 59 70 50

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English : Journées du patrimoine Visite du Château de Camou

L’événement Journées du patrimoine Visite du Château de Camou Aïcirits-Camou-Suhast a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque