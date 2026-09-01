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JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS Meyrueis

dimanche 20 septembre 2026 · Meyrueis

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS Meyrueis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Domaine du chateau de Roquedols
Ville
48150 Meyrueis
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Meyrueis

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS

Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine, visitez le château de Roquedols avec l’historien Philippe Chambon.
Visites à 10h, 11h et 14h, sur réservation. A 16h conférence au Temple : Architecture des Temples des Cévennes.
Pour les Journées du Patrimoine, visitez le château de Roquedols avec l’historien Philippe Chambon.
Visites à 10h, 11h et 14h, sur réservation.

A 16h conférence au Temple : Architecture des Temples des Cévennes.   .

Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 62 64 

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English :

For Heritage Days, visit Roquedols Castle with historian Philippe Chambon.
Tours at 10 a.m., 11 a.m., and 2 p.m., by reservation. At 4 p.m., a lecture at the Temple: Architecture of the Temples of the Cévennes.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS Meyrueis a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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