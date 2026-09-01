Informations pratiques

Meyrueis

JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS

Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées du Patrimoine, visitez le château de Roquedols avec l’historien Philippe Chambon.

Visites à 10h, 11h et 14h, sur réservation. A 16h conférence au Temple : Architecture des Temples des Cévennes.

Pour les Journées du Patrimoine, visitez le château de Roquedols avec l’historien Philippe Chambon.

Visites à 10h, 11h et 14h, sur réservation.

A 16h conférence au Temple : Architecture des Temples des Cévennes. .

Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 62 64

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English :

For Heritage Days, visit Roquedols Castle with historian Philippe Chambon.

Tours at 10 a.m., 11 a.m., and 2 p.m., by reservation. At 4 p.m., a lecture at the Temple: Architecture of the Temples of the Cévennes.

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS Meyrueis a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes