JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS Meyrueis
dimanche 20 septembre 2026 · Meyrueis
Informations pratiques
Meyrueis
JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS
Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées du Patrimoine, visitez le château de Roquedols avec l’historien Philippe Chambon.
Visites à 10h, 11h et 14h, sur réservation. A 16h conférence au Temple : Architecture des Temples des Cévennes.
Pour les Journées du Patrimoine, visitez le château de Roquedols avec l’historien Philippe Chambon.
Visites à 10h, 11h et 14h, sur réservation.
A 16h conférence au Temple : Architecture des Temples des Cévennes. .
Domaine du chateau de Roquedols Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 62 64
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English :
For Heritage Days, visit Roquedols Castle with historian Philippe Chambon.
Tours at 10 a.m., 11 a.m., and 2 p.m., by reservation. At 4 p.m., a lecture at the Temple: Architecture of the Temples of the Cévennes.
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE : VISITE DU CHATEAU DE ROQUEDOLS Meyrueis a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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