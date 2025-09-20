Journées du Patrimoine Visite du château de Saint-Geniès Saint-Geniès

Journées du Patrimoine Visite du château de Saint-Geniès Saint-Geniès samedi 20 septembre 2025.

Le bourg Saint-Geniès Dordogne

20-21 septembre 2025 visites guidées du Château de Saint-Geniès. Découverte du donjon roman, des vestiges médiévaux et de l’architecture Renaissance. Départs toutes les heures, dernier à 17h30. Gratuit.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Saint-Geniès ouvre ses portes les 20 et 21 septembre 2025.

Construit au XIIIe siècle et remanié à la Renaissance, il illustre l’évolution de l’architecture entre forteresse médiévale et demeure résidentielle. Les visites guidées permettent de découvrir le donjon roman du XIIe siècle, rare vestige encore debout, et les vestiges de l’ancienne forteresse. Départs de visites toutes les heures, dernier départ à 17h30. Entrée gratuite, sans réservation. .

Le bourg Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 77 78 38

English : Journées du Patrimoine Visite du château de Saint-Geniès

september 20-21, 2025: guided tours of the Château de Saint-Geniès. Discover the Romanesque keep, medieval remains and Renaissance architecture. Tours depart every hour, last at 5:30pm. Free admission.

German : Journées du Patrimoine Visite du château de Saint-Geniès

20.-21. September 2025: Führungen durch das Château de Saint-Geniès. Entdeckung des romanischen Bergfrieds, der mittelalterlichen Überreste und der Renaissance-Architektur. Abfahrt jede Stunde, letzter Halt um 17:30 Uhr. Kostenlos.

Italiano :

20-21 settembre 2025: visite guidate al Castello di Saint-Geniès. Scoprite il torrione romanico, i resti medievali e l’architettura rinascimentale. Le visite partono ogni ora, l’ultima alle 17.30. Ingresso libero.

Espanol : Journées du Patrimoine Visite du château de Saint-Geniès

20-21 de septiembre de 2025: visitas guiadas al castillo de Saint-Geniès. Descubra la torre del homenaje románica, los vestigios medievales y la arquitectura renacentista. Las visitas salen cada hora, la última a las 17.30 h. Entrada gratuita.

